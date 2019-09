Il teatro in vernacolo fa tappa a Parcocittà. E nel weekend arriva il “Cantingiro”

Sono una compagnia numerosa, sono pronti. Hanno formato un'associazione da poco e vogliono mostrare al pubblico di cosa sono capaci. Accompagnati dal Maestro Buonpensiero e con la regia di Antonio De Pellegrino, i numerosi interpreti di "Cose di casa nostra" saranno protagonisti dello spettacolo in vernacolo foggiano in programma giovedì 26 settembre 2019 dalle ore 20.30 a Parcocittà. Scenette, gag, umorismo per una serata all'insegna del teatro nelle tipiche peculiarità del nostro territorio, senza risparmiarsi in colpi di fioretto di risate e simpatia.

Venerdì 27 settembre dalle ore 20.30, ultimo appuntamento con la cultura musicale, l’eleganza e le grandi armonie nella rassegna d'eventi Jazz and other. I primi due appuntamenti hanno consentito di esplorare ai grandi artisti coinvolti le misure, le dinamiche e le tonalità del jazz, della Bossa Nova e di altre sonorità brasiliane. Il terzo ed ultimo appuntamento entrerà ancora più nel vivo della musica brasiliana con tutte le note e le melodie classiche del paese di Milton Nascimento, da Copcabana a Rio de Janeiro.

Settembre si concluderà con un doppio appuntamento musicale: il Coro dauno U. Giordano e Parcocittà organizzano il 28 e 29 settembre, dalle ore 16 alle ore 18, “Cantingiro 2019 Junior”, un workshop corale rivolto a chiunque abbia l’interesse e la curiosità di provare a cantare in un coro. In questa occasione l'età dei coristi è limitata alla categoria Junior, ragazzini di età compresa fra i 7 e i 13 anni. Si tratterà di un corso base di: Avviamento al Canto corale, Vocalità, Lettura della musica. La manifestazione si concluderà domenica sera con il concerto del Coro dauno U. Giordano.

I tre eventi rientrano nella rassegna “Settembre al Parco”, promossa da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Foggia, e il contributo delle aziende locali Rosso Gargano e Lobozzo Gelati.