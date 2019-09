Il Teatro dei Limoni "si è fatto grande". Al via la nuova stagione: Saurino, Montanini e "il Libanese" Montanari tra i protagonisti

"Ci siamo fatti grandi”. È questo il titolo della XIII stagione teatrale indipendente Giallocoraggioso 2019/2020 del Teatro dei Limoni, che festeggia i suoi 18 anni di attività.

7 appuntamenti serali, con il ritorno degli amici Gianmarco Saurino (ex allievo del nostro Laboratorio Sperimentale Indipendente) e Giorgio Montanini (lo stand-up comedian più irriverente d’Italia) e, per la prima volta al TdL, Francesco Montanari (il “Libanese” della serie TV “Romanzo criminale”, vincitore del premio miglior attore ai Nastri d’Argento, al Cannes International Series Festival e ai Premi Flaiano).

Non mancheranno, naturalmente, gli spettacoli prodotti dal TdL. Si apre la rassegna con lo spettacolo che ha commosso e sconvolto il pubblico durante la scorsa stagione: “Il prodotto”. A Natale andrà in scena l’adattamento del film di Joel Schumacher “In linea con l’assassino”. L’ultimo appuntamento della stagione, invece, sarà ospitato al Teatro Comunale U. Giordano di Foggia: “Voci nella notte”, la cui drammaturgia si appresta ad essere scritta (a partire dal 26 Ottobre) da un gruppo di autori all’interno di un workshop di scrittura tenuto da Christian di Furia, coadiuvato da Roberto Galano che ne curerà gli aspetti registici.

La campagna abbonamenti è già aperta (solo 20 disponibili).

Inoltre, per il terzo anno consecutivo, è confermato il progetto “White list”, volto a promuovere con maggiore forza la cultura teatrale, in particolare tra gli studenti di teatro. “White list” permetterà, infatti, a chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale (su tutto il territorio nazionale) di usufruire di un’importante riduzione sul biglietto degli spettacoli della stagione GIALLOCORAGGIOSO 2019/2020.

Per informazioni contattare 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it

Festeggia un importante traguardo anche la nostra, ormai consolidata, rassegna di teatro per famiglie Merende da Favola, che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione. Sette spettacoli, come sempre, scritti, diretti e interpretati dagli attori e dagli allievi del TdL. In più, una mini-rassegna di due spettacoli dedicati ai piccolissimi (0-4 anni) e ai loro genitori: Merendine da Favola.

Aperta la campagna abbonamenti (solo 20 disponibili).

Per informazioni contattare 3921242850 - ragazzi@teatrodeilimoni.it