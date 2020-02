Teatro “L. Dalla” di Manfredonia: sospese fino al 15 marzo tutte le attività teatrali dedicate alle scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria – che nello specifico prevedono la sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate – si comunica che tutte le attività teatrali dedicate alle scuole di ogni ordine e grado previste all’interno del Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia verranno sospese fino al prossimo 15 marzo. Pertanto le prove aperte e lo spettacolo “Nel Bosco Addormentato” previste in data 29 febbraio 2020 e 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11 marzo 2020 all’interno del progetto “Teatri del Gargano” vengono rimandate a data da destinarsi non appena ci saranno nuove disposizioni. Info: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia, tel. 0884.532829 – cell. 335.244843.