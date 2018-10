Te lo scrivo nell’orecchio n. 8 - Concertino misterioso e Dj Set per il ponte di novembre

Dopo il XVI Festival della Letteratura Mediterranea, che dal 21 al 23 settembre ha trasformato Lucera in un luogo di riflessione e dibattito su temi attuali ed urgenti, gli organizzatori non si sono mai fermati, continuando a progettare e organizzare eventi. Ed è in particolare sulla musica come linguaggio vivo e universale che il team sta ponendo la propria attenzione, allo scopo di andare alla scoperta di nuovi suoni e territori, anche e soprattutto underground. È per questo che, in occasione del lungo ponte delle festività di novembre, arriva un nuovo “Te lo scrivo nell'orecchio”, il numero 8! Venerdì 2 novembre è la data da segnare in agenda. Il format e le regole sa de seguire sono sempre gli stessi: “noi prepariamo la festa, voi scoprite tutto all'ultimo momento”, ribadiscono dallo staff del Festival della Letteratura Mediterranea. Sarà una serata piacevole, pensata per chi ha voglia di fare qualcosa di particolare, per chi cerca posti in cui ascoltare musica live ma è disposto anche a scoprire nuove sonorità in ambito musicale e per chi desidera incontrare persone diverse. No pregiudizi, no snobismi: solo nuove conoscenze. Dopo Gnut, L’Escargot, Roberto Dellera e Gianluca De Rubertis, Giancane, Alessandro Pieravanti del Muro del Canto, Emanuele Colandrea, Francesco Di Bella, The Cut e Scott Yoder... chi sarà il protagonista del prossimo concertino misterioso? Per saperlo bisogna solo fidarsi e lasciarsi sorprendere. Il concertino misterioso è rivolto ad un massimo di 100 persone, l’evento è ad invito con prenotazione. Per prenotare è necessario scrivere un messaggio a nellorecchio@gmail.com (o inviare un messaggio privato sui social) e seguire le indicazioni che verranno fornite. Solo in pochi sapranno cosa riserva la serata! #TeLoScrivoNellOrecchio #ConcertinoMisterioso #VerySecretShow