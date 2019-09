Tè d’autore riparte con Moby Dick di Herman Melville.

Riaprono le porte dell'esclusivo salotto di "Tè d'autore" curato e organizzato da "Racconti di tè", con un graditissimo ritorno per gli affezionati dell'associazione. L'affermata scrittrice di noir Letizia Vicidomini inaugurerà il primo appuntamento della terza stagione con un imperdibile libro: Moby Dick di Herman Melville.

Il primo incontro farà rivivere la caccia all'imprendibile balena bianca attraverso la degustazione di pregiati tè in foglia abbinati per gusto, odore e colore a questo classico testo. Come già nelle precedenti rassegne i tè attraverso la degustazione delle loro particolari note le personalità dei protagonisti del romanzo. Il binomio tè e letteratura, rivelatosi vincente, anche quest'anno offre un itinerario tutto da scoprire.

Il sottotitolo scelto per la terza rassegna è "I cercatori di Dio", un impegno letterario di profilo importante coinvolgendo grandi scrittori della letteratura classica che hanno scandagliato l'animo umano nell'eterno desiderio dell'Oltre. Da Moby Dick di Melville a Hugo e i suoi "Miserabili" passando per Dickens con "Canto di Natale" e il grande Dostoevskij di "Delitto e castigo" la ricerca di Dio assume volti differenti: è avventura negli oceani dell'esistenza, è opportunità di verifica e cambiamento nelle calde luci natalizie, è Padre che riscatta anche da un efferato delittio, è redenzione dalle più cupe miserie umane. Un'escalation di emozioni sensoriali e non, che fanno bene all'anima e che costruiscono livelli più profondi di umanità e consapevolezza del vivere.