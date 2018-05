Rassegna 'Te d'autore': a Foggia si parla de 'Il ritratto di Dorian Gray'

Ancora un grande classico per la rassegna di "Tè d'autore", organizzata dall'associazione culturale "Racconti di tè".

Il discusso e unico romanzo di Oscar Wilde, pubblicato per la prima volta nel 1890 e dichiarato immorale dalla critica inglese, sarà protagonista del terzo appuntamento di questo innovativo salotto letterario. Gli oscuri peccati e i drammi di un'anima in lotta tra bene e male de "Il ritratto di Dorian Gray" saranno narrati nell'affascinante location di “La Vigna Quadra”, SABATO 12 MAGGIO alle 17.15, gustando pregiati tè in foglia nel tipico contesto di un afternoon tea inglese.

Come di consuetudine, ciascuno dei tè selezionati sarà abbinato per caratteristiche e peculiarità ai protagonisti del romanzo: Tè nero di Ceylon “Loolecondera” per il dandy lord Wotton;

Secondo raccolto del Darjeeling, dal giardino “Dooteheriah” per il pittore ed esteta Basil; “Cream Earl Gray”, il più noto blend di Ceylon per l'etereo e allo stesso tempo oscuro Dorian.

Presenterà il romanzo la professoressa Raffaela Ferri, docente ed esperta di letteratura inglese. Interpreterà brani scelti Antonio Diurno, affermato attore della Piccola Compagnia Impertinente. "Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto" scrive Wilde in Dorian Gray.

E sarà con i buoni libri, scritti bene, che "Tè d'autore" concluderà nel mese di giugno la sua rassegna, dando spazio ad uno dei più grandi scrittori moderni italiani, Luigi Pirandello, e al suo romanzo "Uno, nessuno e centomila".

Conclusione o premessa per una seconda stagione...? Lo scopriremo tra un sorso e l'altro!

Info e prenotazione obbligatoria: 328.9798026; 349.1547973; 335.7242046

Pass entro l'11 maggio, viale Manfredi, 62 (gio e ven ore 18.30-20)