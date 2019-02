Con 'I promessi sposi' si chiude la rassegna 'tè d'autore'

Ultimo appuntamento della rassegna #tèdautore #cercatoridiuomini sarà con il grande classico di Manzoni: I promessi Sposi, presentato da Rosanna Spezzati con letture a due voci curate Matteo Bonfitto e Teresa Palatella.



Saranno serviti quattro tè pregiati in foglia e scopriremo insieme a quali dei personaggi del romanzo saranno associati per caratteristiche aromatiche, di gusto e di lavorazione. Come sempre saranno anche presenti accompagnamenti culinari.

Contributo di partecipazione 16 euro.



Prenotazione obbligatoria ai numeri 349.1547973; 328.9798026; 3357242046