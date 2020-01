Sylwester Ostrowski Columbus connections trio apre il 2020 del San Severo Winter jazz festival

SAN SEVERO WINTER JAZZ FESTIVAL

Edizione 2019/20

Produzione: Spazio Off@Caffè Tra Le Righe

in collaborazione con Associazione "Amici Jazz San Severo"

Direzione Artistica: Antonio Tarantino



Si ricomincia alla grande Venerdì 17 Gennaio 2020 - Ore 21,30



SYLWESTER OSTROWSKI COLUMBUS CONNECTIONS TRIO



Sylwester Ostrowski: tenor sax

Francesco Angiuli: double bass

Eric Allen: drums



Info e Prenotazioni:

348 04 22 174 – Associazione “Amici Jazz San Severo”

342 10 38 402 – Spazio Off@Caffè Tra Le Righe

Via Angelo Fraccacreta, 37 – San Severo [FG]

Il trio, in attività dal 2013, vede al suo interno tre personalità molto attive nel panorama jazzistico internazionale. I tre musicisti provengono da esperienze significative differenti e amano suonare brani originali, rivisitazioni personali di standard del jazz, e improvvisazioni radicali.



https://www.youtube.com/watch?v=GF9CMSVf_9I

http://www.sylwesterostrowski.com/music/



SYLWESTER OSTROWSKI (Polonia),

è tra i maggiori esponenti del sassofono in Polonia, leader della international band “The Jazz Brigade “ composta da Freddie Hendrix, Miki Hayama, Essiet Okon Essiet ed Eric Allen

Vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Darius Brubeck, Freddie Hendrix, Erikah Badu, Wynton Marsalis, Bobby Watson, Deborah Brown, Essiet Okon Essiet, Bobby Few, Wayne Dockery, Keyon Harrold, Newman Taylor Baker, Billy Harper, Bill Salter e moltissimi altri. E' direttore artistico di Szczecin Jazz Festival e del MeBa Jazz Festival.



FRANCESCO ANGIULI (Italia),

musicista versatile e molto attivo sulla scena internazionale. Si è esibito al fianco di musicisti stranieri come Benny Golson, Steve Grossman, Scott Hamilton, Teddy Charles, Jim Mc Nelly, Phil Harper, Billy Hart, Toninho Horta, Andy Sheppard, Tommy Smith, Keith Tippet, Dusko Goykovich e musicisti italiani come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Rosario Giuliani, Stefano Di Battista, Emanuele Cisi, Maurizio Giammarco, Piero Odorici e moltissimi altri.



ERIC ALLEN (USA),

nato a Washington D.C., risiede attualmente a Danziga (Polonia). Batterista dal suono potente e dallo swing trascinante, è membro del quintetto del trombettista Wallace Roney da circa venticinque anni. Fra le sue collaborazioni più durature emergono quelle con Ilinois Jaquet, Lionel Hampton, Joe Williams, Dexter Gordon. Branford Marsalis, Curtis Landy, Chubby Jackson, Wallace Roney, Geri Allen.



Un grande trio per un evento straordinario al San Severo WJF, così come riportato dal noto critico musicale Alceste Ayroldi:

"Sylwester Ostrowski è un sassofonista eccellente, capace di piegare qualsiasi materia musicale al suo fraseggio: vale la pena ascoltarlo con attenzione. Ho avuto la fortuna di collaborare con lui in Polonia. Al suo fianco, poi, Francesco Angiuli: un esteta del contrabbasso, un trascinatore; ed Eric Allen, che appartiene a quella generazione di batteristi "della terra di mezzo", abile nel tenere insieme la migliore tradizione jazzistica statunitense e il linguaggio europeo.

Complimenti al direttore artistico Antonio Tarantino per la scelta.



Arrivederci allora a venerdì 17 gennaio - ore 21,30

Gallery