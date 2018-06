Suzanne Vega ospite al 'Giordano in Jazz': un'icona della musica contemporanea in concerto a Foggia

Suzanne Vega, antidiva per scelta, vera regina del cantautorato, con le sue ballate intimiste ha aperto la strada ad una nuova generazione di cantautrici.

Tra le icone della musica contemporanea, torna in tour in Italia, accompagnata sul palco dal chitarrista irlandese Gerry Leonard, noto per le sue collaborazioni con Laurie Anderson, Cyndi Lauper, Avril Lavigne ma soprattutto David Bowie.

Il concerto, che si terrà a Foggia il 13 Luglio 2018 in piazza Cesare Battisti, rientra nel Festival Giordano in jazz | summer 2018 di Foggia