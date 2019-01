Superluna rossa in arrivo: eclissi totale alle prime luci dell'alba

E' tutto pronto per la Superluna rossa. L'appuntamento è alle prime luci dell'alba di domani 21 gennaio. L'eclissi torale comincerà di notte e raggiungerà la totalità alle 6:12 del mattino. Un fenomeno straordinario, avvenuto l'ultima volta lo scorso 27 luglio, che fu ancora più bella a causa della presenza di Marte, quella stessa notte all’opposizione. L'eclissi totale inizia alle 5:41 e termina alle 6:43.

Eclissi totale di Luna: come osservarla

L’osservazione dell’eclissi totale di Luna si effettua ad occhio nudo: la naturalezza di tale visione è parte della spettacolarità del fenomeno. Beninteso, un binocolo e un telescopio offriranno un’immagine ben più grande, ma chi non dispone di alcuno strumento ottico sappia che non rinuncia a nulla di essenziale.

Cos’è l’eclissi totale di Luna

Com’è noto, in poco meno di un mese la Luna descrive un’orbita ellittica intorno alla Terra, mentre questa si muove intorno al Sole, che illumina entrambe. Per avere l’eclissi di Luna, occorre che quest’ultima si nasconda dalla luce del Sole dentro l’ombra della Terra; appare evidente che l’allineamento necessario tra i tre corpi è quello Sole-Terra-Luna, con il primo e l’ultima dunque visibili dalla Terra in direzioni opposte. Questa condizione, peraltro, corrisponde geometricamente alla fase di Luna piena, da qui il fatto ovvio che le eclissi lunari si verificano quando la fase del nostro satellite è, appunto, piena. Qui la guida completa di Virtual Telescope.

L'eclissi totale di Luna del 21 gennaio 2019

Come se non bastasse, quella coinvolta nell’imminente eclissi non è una Luna piena qualsiasi. Il 21 gennaio, alle ore 06:17, essa sarà piena, mentre circa 15 ore dopo la Luna si troverà alla minima distanza dalla Terra, ovvero al perigeo, a 357344 km da noi (contro una distanza media di circa 384400 km: l’ellitticità dell’orbita lunare è la ragione di queste differenze). In breve, si tratta di una cosiddetta “superluna” piena.

Eclissi di Luna del 21 gennaio 2019: come vederla in diretta streaming

Per chi vorrà godersi lo spettacolo dell'eclissi di Luna comodamente dal divano, attraverso pc, smartphone o tablet, Virtual Telescope trasmetterà in diretta streamng l’evento astronomico, grazie a diversi astrofotografi collocati nei luoghi di visibilità del fenomeno. La Luna piena del 21 gennaio sarà anche una Superluna, il che renderà l’eclissi ancor più affascinante! In particolare, verranno trasmesse immagini dell’eclissi da Roma, dove la Luna Rossa sfoggerà la sua bellezza sopra il celebre paesaggio della Città Eterna.