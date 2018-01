Un sorriso per i piccoli pazienti: i supereroi e la Befana arrivano ai Riuniti

Anche a Foggia fanno tappa i supereroi. Un evento particolare, in programma giovedì 4 gennaio alle 10.30, che l'Associazione ‘il Cuore’ di Foggia ha organizzato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia per allietare le festività natalizie ai bambini ricoverati in ospedale. Il tutto grazie alla Befana, che aiuterà i Clown Dottori e soprattutto grazie alla squadra speciale dei tecnici del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), che scenderanno dai tetti, calandosi con le corde lungo i muri dell'ospedale.

Bussando dalle finestre distribuiranno doni, seminando allegria. Per i bambini ricoverati agli Ospedali Riuniti di Foggia vedere Superman, Batman e Spiderman calarsi dall'alto sarà un sogno a occhi aperti, che renderà speciali le ultime giornate natalizie.

“L'iniziativa - spiega Jole Figurella de Il Cuore - è stata già realizzata al “Bambin Gesù” di Palermo e al “Meyer” di Firenze, ma siamo felici di realizzare una sorpresa anche qui a Foggia, per rallegrare i bambini che non sono riusciti a godersi il Natale a casa e sono costretti al ricovero in ospedale”.