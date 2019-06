Al via Summer Mat, il ciclo di laboratori estivi per bambini al Museo dell'Alto Tavoliere

Allacciate le cinture, si parte per il mondo dei colori con "Summer MAT"!!! Anche quest'anno il MAT Museo dell'Alto Tavoliere di San Severo ha organizzato numerosi laboratori didattici GRATUITI per bambini dai 6 agli 11 anni.

“Sin dai tempi antichi – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio - il volo ha sempre affascinato l’umano. Per volare, però, non serve necessariamente l’aereo perché lo si può fare in tanti modi: con i pennelli, con la musica e con tanta fantasia! L’importante è non dimenticare che ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Il MAT, in occasione dei laboratori estivi, cercherà di stimolare a volare”.

Nello specifico il calendario dei laboratori proposti con le relative descrizioni:

- 18, 20 e 21 giugno

“IL VOLO DEI COLORI”: il laboratorio “Il treno dei colori”, che da anni è il cult dei nostri laboratori estivi, quest’anno mette le ali e vola alla ricerca di nuovi colori e artisti. I bambini attraverso la classica tecnica dell’acquerello, scopriranno le opere del paesaggista sanseverese Luigi Schingo nonché le immagini oniriche del pittore Chagall;

- 25, 26 e 28 giugno

“NOTE IN VOLO”: la musica è entrata a far parte della nostra vita quotidiana facendo da cornice agli eventi più importanti, generando un mondo di emozioni. Attraverso segni e colori i bambini realizzeranno disegni ispirati alla musica ascoltata, stimolando la loro fantasia e immaginazione;

- 2, 4 e 5 luglio

“C'ERA UNA VOLTA UN GENIO - LEONARDO DA VINCI”: a cinquecento anni dalla sua morte, il MAT vuole ricordare questo grande genio e artista, attraverso un laboratorio che catapulterà i bambini dell’Italia Rinascimentale, mediante la reinterpretazione della “Gioconda” e la costruzione di una delle sue più grandi invenzioni;

- 9, 11 e 12 luglio

“MI FA VOLARE!”: l’Apollo 11 fa sosta al MAT ed è pronto a ripartire e a portare con sé i bambini verso la scoperta della luna! Il laboratorio affronterà l’importanza dell’allunaggio avvenuto cinquanta anni fa da Neil Armstrong, attraverso la realizzazione di elementi riguardanti il viaggio nello spazio;

- 16, 18 e 19 luglio

- 23, 24 e 25 luglio

La prenotazione è OBBLIGATORIA contattando la segreteria del MAT al numero telefonico 0882.339611 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.30 / 18.00-21.00, sabato ore 18.00-21.00, domenica ore 10.30-13.30 / 18.00-21.00). Ogni adulto potrà prenotare per un SOLO bambino, o per due se la prenotazione è destinata a due fratelli.

Per maggiori informazioni: MAT Museo dell'Alto Tavoliere, piazza san Francesco n°48, San Severo (FG), tel. 0882.339611, email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it