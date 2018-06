Summer camp 2018: sport, animazione, giochi, balli e disegno alla villa comunale di San Severo

Una novità tira l'altra. Il campo estivo quest’anno si terrà all’interno della Villa Comunale nello spazio antistante le “montagnelle”.

Anche quest’anno ci sarà la presenza del servizio Croce Rossa, che per un giorno alla settimana daranno delle lezioni informative riguardo Prevenzione Caldo,Cambiamenti Climatici, Educazione Alimentare, Educazione Stradale e Bullismo.

Dopo la partecipazione della Croce Rossa la Gioventù Calcio San Severo è lieta di presentare la partecipazione alle attività ludico-ricreative del Summer Camp, l'associazione donatori di sangue Fidas Torremaggiore. Il presidente Ilenia Coppola insieme al suo direttivo proporrà delle giornate a tema sulla salute, sul benessere fisico e sull'importanza della donazione di sangue con lavori, progetti educativi e divertimento per tutte le età! Molte le attività proposte per i più piccoli con giochi di società e laboratori.

Proseguiamo quindi il nostro lavoro di formare i ragazzi anche sotto il profilo etico e morale, insegnando calcio abbinato a sani valori e un corretto stile di vita!



Un’altra iniziativa, svolta anche lo scorso anno sarà la merenda di metà giornata, gli animatori prepareranno qualcosa di salutare a tutti i ragazzi anche rispettando alcune esigenze di qualche ragazzo in particolare che ne fa richiesta nell’apposito modulo di iscrizione. Come lo scorso anno la merenda sarà a base di frutta oppure quella della nonna, con panino e nutella, ciambella o crostata.

NOVITA’ DI QUESTO ANNO ogni ragazzo iscritto riceverà la t shirt SUMMER CAMP!!!

La giornata base si svolgerà nelle seguente ordine:

MATTINA Accoglienza prevista dalle ore 9.00

– inizio delle attività ore 9.30

– merenda ore 11.00

– ripresa attività ore 11.30

– fine attività mattutina ore 12.30

POMERIGGIO Accoglienza prevista dalle ore 16.50

– inizio delle attività ore 17.00

– fine attività pomeridiana ore 19.30.



In caso di maltempo i ragazzi svolgeranno regolarmente attività presso la nostra sede!!!

In più da quest’anno, per chi vuole, sempre presso la nostra sede, il Sabato mattina, a parte, svolgeremo attività di ludoteca dalle ore 9.30 sino alle 13.00.



Per le iscrizioni potete recarvi presso la nostra sede in via Mercurio n.5 (Porta San Marco) o chiamare Roberto 380 3807343 o Rinaldo 389 0017756 per fissare un appuntamento.

Altrimenti potete recarvi direttamente in villa tutti i giorni a partire da mercoledi 6 giugno.