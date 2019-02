I Subsonica a San Severo: la band torinese protagonista all’Alibi Summer Fest

Il 26 e il 27 luglio 2019 il The Alibi presenta la seconda edizione dell’Alibi Summer Fest, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo, con 7 superospiti che si esibiranno su 3 diversi palchi circondati da una suggestiva scenografia. Le due giornate si svolgeranno presso l’Area Spettacoli Viaggianti di San Severo(zona Palazzetto Falcone Borsellino) e offriranno un’esperienza a 360°. Con l’area ristoro, la ruota panoramica e dei panel introduttivi, per la prima volta la Capitanata ospita un evento di questo genere.

Il Festival è interamente organizzato dal The Alibi, noto locale di Foggia, che ha all’attivo oltre 170 concerti in poco più di un anno. Ed è proprio la passione sfrenata per la musica che ha generato la voglia di superarsi, proponendo un evento impensabile per la storia locale.

Ma chi saranno i protagonisti dell’Alibi Summer Fest ’19? Il primo nome ad essere svelato è quello dei Subsonica, gruppo simbolo del rock italiano.

In 23 anni di carriera i Subsonica hanno collezionato un successo dopo l’altro, partecipando anche al Festival di Sanremo con “Tutti i miei sbagli”. A 4 anni dall’uscita dell’ultimo album, il gruppo torinese pubblica 8, uscito a maggio 2018 per SonyMusic, e seguito dal tour europeo.

“I Subsonica sono la migliore live band italiana, ancora”, questo è il titolo che Rolling Stone ha scelto per raccontare la data del Mediolanum Forum di Assago dello scorso 18 febbraio. Insomma passano gli anni, ma i Subsonica non deludono, anzi sorprendono.

Gli altri artisti che si esibiranno sul palco dell’#ASF19 (hashtag ufficiale dell’evento) non sono ancora noti, ma li scopriremo presto. Stay tuned!

I biglietti saranno in vendita a breve su www.ticketone.it e www.diyticket.it.