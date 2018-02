Dal ‘Pancotto di mare’ alle ‘Chiacchiere’, ecco lo 'Streed Food’ al Carnevale di Manfredonia

Una deliziosa novità investirà il Carnevale di Manfredonia e Maddalena Via Del Gusto, la kermesse culinaria (a cura di Com.Unica) che l'Agenzia del Turismo ha inserito nel programma ufficiale della 65^ edizione del Carnevale.

Dalle 20 alle 23 del 16 febbraio 2018, nel suggestivo borgo tra Via Maddalena e Arco Boccolicchio, ci saranno delle gustose “atmosfere Street Food”, dal sapore carnascialesco. Sempre cinque le pietanze proposte dai cinque ristoranti partecipanti (Osteria Boccolicchio, Calamarando, Bacco Tabacco e Venere, Coppola Rossa e Ristorante Baciati dal mare) ma sotto una diversa forma.

Prenderà vita uno Street Food Gourmet, per un percorso gustativo tra sapori antichi e sperimentazioni moderne, tradizione e innovazione culinarie. Tante proposte “sfiziose e golose” che potranno essere scelte singolarmente al costo di 2 euro. Non mancheranno angoli d'intrattenimento musicale e postazioni di degustazione di vino per turisti e visitatori.

Ecco le proposte degli chef:

OSTERIA BOCCOLICCHIO: Polpetta di patate e rape, podolico e guanciale di sauris.

CALAMARANDO: Pancotto di mare.

BACCO TABACCO E VENERE: Zuppa colorata di legumi e cialda croccante di mais.

COPPOLA ROSSA: Cozze ripiene alla Manfredoniana.

BACIATI DAL MARE: Chiacchiere con salsa alla vaniglia e mosto d’uva.