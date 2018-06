Stramurales, a Stornara l'unico evento si street art della Capitanata

Il gruppo Facebook 'Stornara life' annuncia la prima manifestazione 'Stramurales': mostra e realizzazione di murales su pannelli e facciate di abitazioni cittadine trattate e messe a disposizione per l'unico evento di Street Art in provincia di Foggia e della Puglia nel mese di agosto.

La mostra, si terrà a Stornara il 5 agosto 2018 lungo un percorso da stabilire.



Per l'occasione cerchiamo amici di Stornara che vogliono mettere a disposizione la facciata della propria abitazione situata nel centro cittadino per la realizzazione dei murales; artisti writer esperti di Graffiti Writing di Stornara e di fuori che vogliono essere parte attiva dell'evento di arte, realizzando murales su pannelli e/o facciate di abitazioni messe a disposizioni dai nostri concittadini; sponsor che vogliono sostenere l'evento con un piccolo contributo;



Tutti i dettagli sono presenti nella pagina Facebook ufficiale dell'evento: