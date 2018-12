Manca poco a 'Stramurales Winter 2018': a Stornara una due giorni dedicata alla Street-Art

Dopo il successo dello scorso 5 agosto con l'evento "Stramurales", dal 27-28 dicembre torna la Street-Art a Stornara con l’evento “Stramurales Winter 2018”, un piccolo “Add-On“ di Arte che porterà nella piccola cittadina della Capitanata un nuovo murales realizzato dal noto gruppo sanseverese “No chance”.



La manifestazione avrà inizio giovedì 27 dicembre. In mattinata è previsto l’arrivo degli Street Artists e l’inizio dei lavori sulla parete di fianco all’opera di Zabou Smith, artista londinese che nell’agosto scorso ha rappresentato una contadina spensierata distesa tra i papaveri, in linea con il contesto locale. Giornata clou dell’evento, il 28 dicembre.

Alle 17.00 comincia lo Street-Food per adulti e bambini che andrà avanti fino a tarda serata.

Saranno previsti durante il giorno dei tour a piedi con un esperto per i murales realizzati nell’agosto scorso nel centro cittadino. L’occasione per conoscere quanto è stato fatto e il relativo significato per Stornara. Non si escludono altre attività collaterali a sorpresa o che verranno rese note attraverso la pagina facebook dell’evento “Stramurales Winter 2018”.



Un evento che si aggiunge a tanti altri interessanti proposti nel periodo natalizio dalle altre associazioni presenti sul territorio, con il sostegno dell'assessore alla cultura Brigida Andreano e con il gratuito Patrocinio del Comune di Stornara. “Stornara ha bisogno di Arte e gli stornaresi, con la propria generosità e partecipazione, hanno ampliamente dimostrato nella scorsa edizione di essere pronti a sostenerci in questo percorso al fine di emergere in un territorio arido di cultura” afferma il presidente Lino Lombardi dell’associazione organizzatrice “Stornara Life APS”.



L’obiettivo degli organizzatori resta quello di far rientrare Stornara nei circuiti dello Street-Art internazionale, creando turismo “culturale” in qualsiasi periodo dell’anno, valorizzando ciò che di prezioso abbiamo nel nostro piccolo contesto locale. Sono infatti già al lavoro per “Stramurales 2019” che si terrà il prossimo agosto, un evento che richiamerà altrettanti nomi importanti dello Street-Art mondiale.