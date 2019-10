Storie di successo, quarto appuntamento al COWorking Artefacendo

Storie di successo è il format pensato dal COWorking Artefacendo per un confronto spassionato con professionisti che hanno fatto e continuano a fare cose interessanti, e dare merito alla loro determinazione a costruire futuro sul nostro territorio.



Venerdì 4 ottobre, alle ore 19.00, ospiteremo al COWorking ArtefacendoLuca Carbonelli di Caffè Carbonelli.



Luca è tra i pionieri italiani dell’e-commerce. Dopo soli sei mesi dall’avvio della sua attività su Ebay nel 2006, la piattaforma lo premia come miglior venditore della categoria PMI per il modo innovativo di presentare i prodotti e per i risultati ottenuti.



Nel 2013 Google inserisce Caffe Carbonelli come testimonial del progetto “Eccellenze in digitale”. Nello stesso anno arriva il Premio Smau 2013 per la categoria Marketing Digitale e E-commerce.



In questi anni è stato intervistato da tutte le testate giornalistiche. E’ apparso su tv e giornali, ha partecipato ad eventi nazionali, continuando a ricevere premi e riconoscimenti importanti.



Solo qualche settimana fa è uscito il suo primo libro: Falla esplodere, nel quale ha condensato come la migliore delle sue miscele lo straordinario percorso fatto fin qui.



Appuntamento da non perdere. Ingresso libero. Gradita prenotazione anche tramite semplice messaggio whatsapp al 3669404991.



Sabato 5 ottobre seguirà workshop al Coworking Smart Lab. Info e adesioni su https://bit.ly/2n74af6