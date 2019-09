Storie di successo, Gianluca Di Santo al COWorking 'Artefacendo'

Venerdì 13 settembre, alle ore 19.00, il COWorking Artefacendo ospiterà Gianluca Di Santo per il primo appuntamento di "Storie di successo".



Designer e creativo, Gianluca cura - tra gli altri - i siti internet di Checco Zalone, Modà, Gegè Telesforo, Teo Teocoli, Edoardo Leo, e del celebre duo comico foggiano Pio e Amedeo.



Ideatore del logo di Marco Montemagno, collabora in varie vesti ai suoi eventi. ❤️



Esperto di comunicazione creativa, ha ricevuto negli ultimi anni numerosi premi e riconoscimenti. 🏆



Venerdì 13 settembre, ci racconterà come ha fatto a trasformare la sua vena creativa in una professione che gli sta regalando grandi soddisfazioni e importanti traguardi.



Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria (anche con un semplice messaggio whatsapp) al 3669404991.