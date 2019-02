La “storia di Foggia dalla preistoria all’età contemporanea” nel racconto di Leonardo Scopece

“Storia di Foggia dalla preistoria all’età contemporanea” è il titolo del libro di Leonardo Scopece, edito dalle Edizioni del Rosone “F. Marasca” di Foggia, che verrà presentato martedì 12 febbraio presso la Sala “Mazza” del Museo Civico di Foggia alle ore 18.00.

L’incontro, voluto e organizzato dal Lions Club Foggia Arpi, ha in programma i seguenti interventi: Presentazione a cura di Gloria Fazia, presidente del Lions Club Foggia Arpi; Falina Marasca, Edizioni del Rosone; Leonardo Scopece, autore del libro. Presiede e conclude il Governatore del Distretto 108 AB Pasquale di Ciommo.

La Storia della città, vista dall’autore nella sua evoluzione globale, offre spunti di riflessione che vanno oltre la dimensione puramente conoscitiva, spesso distaccata, che la disciplina della Storia sembra aver acquisito nell’età della globalizzazione. La volontà di Leonardo Scopece (Foggia, 1963) - docente di Materie Letterarie, Storia ed Educazione Civica all’I.T.E. “Pascal” di Foggia, già autore di testi tra i quali “Una città da amare”(1993) e “Foggia Nido dell’anima” (2011) - è concentrata sul tentativo di ripristinare il valore “formativo” della memoria del passato della sua città, restituendo all’ il compito di sensibilizzare le coscienze e favorire, con l’acquisizione di un più elevato “senso di appartenenza”, una maggiore partecipazione al vivere sociale, ed una costante ricerca del “bene” della comunità.

Storia di Foggia… si sofferma sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio in cui Foggia si è sviluppata, per poi passare in rassegna, nell’ordine, il periodo del neolitico, Arpi, le età delle dominazioni normanna, sveva, angioina, aragonese, borbonica … fino al Novecento, al dramma della seconda guerra mondiale, senza tralasciare gli avvenimenti e le istanze delle prime fasi del terzo millennio. Altrettanto ampio è il riferimento a personaggi che hanno influenzato le vicende sociali della città o ne hanno caratterizzato e promosso la dimensione culturale.

NOTE sull’autore

Nato a Foggia nel marzo del 1963, Leonardo Scopece è docente titolare di Italiano e Storia presso l’Istituto Tecnico Economico “B. Pascal” della stessa città natale. Nel 1988 ha conseguito, presso l’Università di Bari, la Laurea in Pedagogia con una tesi in Filosofia Morale sull’“Etica nei proverbi del Tavoliere”. Docente specializzato per le problematiche educative connesse all’integrazione scolastica, in possesso di perfezionamento in Filosofia e Storia, abilitato in Materie letterarie, Italiano e Storia, Filosofia e Scienze Umane, l’autore di Storia di Foggia è giornalista pubblicista dal 1994. Numerosi gli articoli e i saggi pubblicati su varie testate locali tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni del nuovo millennio, concernenti argomenti di carattere prevalentemente storico ed educativo riguardanti Foggia e la Capitanata.

Nel 1996 ha ideato e curato, per le Edizioni del Rosone, l'inserto "Via Arpi". In qualità di scrittore ha dato alle stampe, per la stessa casa editrice, le seguenti opere: Una città da amare (1993); Un'ombra nel Sole (1993 e 2013); Foggia. Nido dell'anima (2011); La filosofia del ricordo (2013); Storia d'amore e di guerra (2014). Nel 1993, per le Edizioni l'Ulivo, ha pubblicato Storia di un campionato.