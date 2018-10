Turismo e auto d'epoca: a Manfredonia una giornata dedicata a "storia, cultura e passione"

Storia, cultura e passione. E' condensato negli elementi della sua denominazione, il significato della manifestazione in cui, a Manfredonia, vengono coniugate (per la seconda volta in meno di un mese) la promozione turistica con l'amore per le auto d'epoca.

Domenica 21 ottobre il "Club X1\9 Italia", rappresentato in veste di organizzatori da Pasquale e Daniela Mercaldi di Foggia - con la collaborazione del Comune di Manfredonia, dell'Agenzia del Turismo, delle Associazioni "Club auto e moto storiche sipontino " e "Vespisti Sipontini" - propone un evento dal forte appeal promozionale del territorio di Manfredonia con una prospettiva accattivante: quella di un viaggio slow a bordo di auto d'epoca tra le bellezze ed il patrimonio storico-artistico-culturale, a cui prenderanno parte una trentina di equipaggi provenienti da Campania, Abruzzo, Umbria, Lazio e tutta la Puglia.

Una manifestazione nazionale - giunta alla sua 14^ edizione - che è molto più di una semplice gita fuori porta d'inizio autunno e di un nutrito e qualificato raduno di appassionati. I partecipanti saranno guidati alla scoperta di tesori quali l'Abbazia di San Leonardo, gli Ipogei Capparelli ed il Parco archeologico di Siponto, oltre che del "Marina del Gargano" (luogo di partenza del tour) e delle immancabili tipicità dell'enogastronomia locale.

Un'ennesima occasione che conferma la predisposizione di Manfredonia ad essere attrattiva ed accogliente durante tutto l'arco dell'anno e del crescente interesse turistico da parte di nuovi target di ospiti. Per i residenti, l'opportunità di ammirare da vicino auto (di pregevole livello estetico) che hanno fatto la storia del made in Italy famoso in tutto il mondo e salutare l'allegra carovana che attraverserà festosamente la città.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 8.30 incontro c/o Porto Turistico "Marina del Gargano"

ore 9.30 partenza per Abbazia di San Leonardo

ore 11 partenza per Ipogei Capparelli

ore 12.30 partenza per Basilica di Siponto

a seguire pranzo conviviale c\o "Ristorante Reginella" -"Marina del Gargano"