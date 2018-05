Giornata Nazionale dei piccoli musei: a Cerignola si aprono le porte di Torre Alemanna

“La storia nel Borgo: porte aperte a Torre Alemanna” è l’evento culturale che si terrà nei giorni 1, 2, e 3 giugno 2018 presso il Polo Museale di Torre Alemanna.

“In occasione della “Giornata nazionale dei Piccoli Musei”, che quest’anno coinvolge circa 200 siti di interesse storico e culturale, promossa dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei, il Comune di Cerignola e la società cooperativa “Frequenze”, ente gestore della struttura, hanno organizzato "La storia nel Borgo: porte aperte a Torre Alemanna. Tre giorni dedicati alla cultura, alle visite guidate, ai laboratori, alle presentazioni di liberi e ad una serie di incontri volti ad attirare l’attenzione dei media e stimolare i cittadini alla conoscenza del valore storico, artistico e culturale di Cerignola e della Torre Alemanna.

PROGRAMMA



1 GIUGNO



Ore 9:30

Laboratori creativi con i libri di Matilda Editrice, rivolti a bambini e bambine dagli 8 ai 10 anni.

A cura di Maria Adele Prencipe



Per informazioni o iscrizioni scrivere a: torrealemanna@frequenze.info



2 GIUGNO



Dalle 10:00 alle 19:00

Spazio espositivo e vendita di libri per l’infanzia a cura di “Rio Bo, libreria per ragazzi”





Ore 10:00

Laboratorio rivolto ai bambini e alle bambine della 5° elementare e della prima media.



A cura di Trifone Gargano



La Divina Commedia di Dante stickers / Edizioni del Rosone / Francesca De Simone e Trifone Gargano, illustrazioni di Carlo Volsa



“Gioca e viaggia con Dante, attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Aiuta Dante a superare i diavoli, a salire lungo la montagna del Purgatorio e a volare in Paradiso, per raggiungere il premio finale: la visione di Dio. Attacca gli stickers. Trova il baloon da incollare, leggi e rispondi a tutte le domande. Rintraccia nei puzzle le parole di Dante e prova a risolvere i cruciverba”



Per informazioni o iscrizioni scrivere a: torrealemanna@frequenze.info



Ore 18:00

Incontro rivolto ad adulti e bambini

L’autore Donato di Bari presenta il libro “Tutto così cominciò” con l’artista e illustratrice Maddalena Gatta.

Musiche con l'handpan di Maurizio Rana.



Il libro

I personaggi di questa fiaba sono invisibili particelle di energia e allegre onde vibranti in moto nel misterioso campo di energia dell’Universo. Un giorno, una particella stufa di vagare senza meta si ferma, altre la seguono e, dopo strani movimenti, creano qualcosa di insolito: il pensiero. Si formano tanti tipi di pensieri compreso il temibile pensiero oscuro. Le particelle di energia, trasformandosi in luce, si divertono ad illuminare le onde vibranti che, riscaldate, esplodono producendo la materia e da questa i pianeti e le stelle. Un giorno, un pensiero intelligente e coraggioso si lancia a grande velocità su code di comete nella speranza di fondersi con la materia e diventare visibile. Dalla loro fusione nasce l’essere umano, fatto di materia, il corpo, e di pensiero, la mente.



Per informazioni scrivere a: torrealemanna@frequenze.info



3 GIUGNO



Giornata Nazionale dei Piccoli Musei



Ad ogni visitatore, oltre ad essere garantito l’ingresso gratuito, sarà donato un oggetto simbolo del Museo .



Inoltre, durante la giornata, saranno organizzati due gruppi di visite guidate gratuite. Il primo gruppo partirà alle ore 11.00, il secondo alle 17.00.



Per informazioni o prenotazioni scrivere a: torrealemanna@frequenze.info