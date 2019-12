Tornano le Stelle di Natale Ail: volontari nelle piazze della Capitanata per sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma

L'Ail, Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, sezione di Foggia, è impegnata dal 1994 a colorare di rosso le piazze di oltre 41 comuni della Capitanata.

Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre i volontari offriranno le Stelle di Natale dietro un contributo di 12 euro per finanziare i progetti di ricerca e borse di studio, per l'assistenza e la cura dei malati ematologici, per supportare le ematologie degli Ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, e la Pediatria Onco-ematologica di San Giovanni Rotondo.

I volontari Ail saranno presenti presso il pronao della villa comunale, l'isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele, il centro commerciale "Mongolfiera", il Centro commerciale "Dok" di via Nedo Nadi, il centro commerciale "La Prima" di via Zara.