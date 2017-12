Da Mattinata a Pellérd: la stella natalizia del ‘Villaggio di Babbo Natale’ vola fino in Ungheria

Anche quest'anno a Mattinata il Circolo Ricreativo Oasis ha realizzato ‘Il Villaggio di Babbo Natale’ dal 19 al 22 dicembre. Tre serate immerse nell'atmosfera natalizia con tante attività e divertimento per grandi e piccini: l'arrivo di Babbo Natale con carrozza e cavallo a cura dell'associazione Mattinata a Cavallo, l'apertura della casa di Babbo Natale e dei mercatini di Natale, il trenino degli elfi a cura di Piccoli x Sempre, che si sono occupati anche dell'animazione in queste sere.

Non sono mancati momenti di degustazione di prodotti tipici del territorio: le pettole ed i tradizionali "calzuncidd", tipici dolci natalizi. Come evento conclusivo del Villaggio di Babbo Natale, il 25 dicembre, c'è stato lo spettacolare lancio della Stella di Natale a cura di Partylandia.

E' stato un lungo momento molto emozionante, tanto lungo che la magica stella ha preso il volo a Mattinata ed è "atterrata" nel giardino di una sorpresa bambina, in Ungheria, e precisamente a Pellérd, un comune di poco più di 2.000 abitanti situato nella provincia di Baranya, regione Transdanubio Meridionale.

Tanta gioia e sorpresa per la famiglia ungherese che ha visto la stella posarsi, con i suoi palloncini colorati, nel proprio giardino. Il momento è stato immortalato in una fotografia dalla sorridente bambina che ha ricevuto l'inaspettato regalo di Natale sceso dal cielo. Attraverso Facebook è riuscita a mettersi in contatto con il Circolo Ricreativo Oasis di Mattinata.

La fabbrica del sorriso del Circolo Ricreativo Oasis di Mattinata porta gioia un po’ ovunque.