VIDEO | Il grande jazz che si unisce alle sonorità brasiliane, ed è subito magia: il Giordano pazzo di Bollani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Appuntamento tra i più attesi, come conferma il sold out registrato da giorni. L’occasione per ritrovare la meravigliosa fusione del jazz con le sonorità brasiliane, che Bollani ha riproposto nel suo ultimo album ‘Que Bom’, dopo il grande successo di ‘Carioca’ del 2007. Prossimo appuntamento del Giordano in Jazz venerdì 23 novembre, quando sul palco del teatro comunale salirà Alex Han.