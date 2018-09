Riparte la stagione di InnovAttiva lab

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Martedì 18 settembre 2018, alle ore 15.00, diretta facebook dalla pagina ufficiale di InnovAttiva per presentare tutti gli appuntamenti del nuovo anno della web school nata in casa Artefacendo. InnovAttiva ufficializzerà i primi impegni didattici e le partnership dell'autunno attraverso i volti e le voci dei protagonisti del primo hub digitale nato sul Gargano. Al founder Toni Augello i saluti introduttivi. I social media manager Lucia Cataleta e Francesco Placentino parleranno di una prima assoluta per la scuola e per il territorio: Istagram Day, una full immersion sul social network che sta contendendo a Facebook lo scettro di social più amato da brand e follower. Appuntamento fissato per lunedì 15 ottobre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Lucia e Francesco ci parleranno anche del primo appuntamento extra didattico, giovedì 11 ottobre, che li impegnerà in un nuovo InnovAttiva Talk, il primo della stagione: la Social Dinner di Capitanata, un'idea di Andrea e Valentina Pietrocola de “La cucina del fuori sede” che permetterà a produttori, consumatori e comunicatori di incontrarsi e confrontarsi direttamente a tavola. Martedì 16 ottobre, alle ore 16.00, presso l'agriturismo Tenuta Chianchito, InnovAttiva ospiterà la tappa foggiana del format Social Media Tourism, l'evento digital dedicato a destination tourism, ideato e diretto da Luca Caputo dell'Università del Salento. Nel corso dell'autunno seguiranno le full immersion su social media marketing e storytelling d’impresa. Per info e adesioni 3669404991 www.innovattiva.com