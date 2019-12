Stanlio e Ollio al Cineteatro Cimaglia chiudono il millenario troiano con un sorriso e con un evento di beneficenza per i bambini malati

Per i ragazzi-e per gli adulti – vedere un film con Stanlio e Ollio è sempre una festa. Le loro avventure le sappiamo tutti a memoria, eppure, le troviamo piene di una comicità sempre fresca, irrefrenabile, piacevolissima. E per i ragazzi sono sempre nuove. Come riascoltare le fiabe classiche. Anche quella che verrà proiettata in versione italiana restaurata sabato 28 dicembre 2019 dalle ore 16.00 al Cineteatro Cimaglia (ex cinema Pidocchietto) di Troia è una fiaba, una delle più allegre fiabe che gli indimenticabili Stanlio e Ollio abbiano interpretato, “Il villaggio incantato - Nel paese delle meraviglie” (tit. origin. Babes in Toyland o March of the Wooden Soldiers), del 1934, per la regia di Gus Meins e Charles Rogers.

Siamo nel Paese dei Balocchi ed i nostri due amici sono decisi a liberare una buona e gentile pastorella dalle pretese di un esoso usuraio che, forte di una sua ipoteca sulla casa della mamma della fanciulla, vorrebbe sposarla. Dopo alcuni buffi e mancati tentativi di mandare all’aria le nozze, Ollio dichiara che accompagnerà lui stesso, in qualità di testimone, la sposa alla cerimonia. E’ facile immaginare che la sposina, avvolta in un lungo e fitto velo, non è altri che Stanlio, il quale, dopo aver ricevuto in dono l’atto d’ipoteca, ed averlo distrutto, mostra il suo viso ironico e soddisfatto all’usuraio. Naturalmente, lo sposo beffato non si rassegna. Sotto diverse accuse, riesce a trascinare i due amici dinanzi alla giustizia e a far condannare il fidanzato della pastorella per assassinio. Dopo di che guida i diavoli dell’Isola Nera all’assalto della Città dei Balocchi. I nostri due eroi difendono strenuamente la cittadella, coadiuvati dai soldatini meccanici che essi stessi hanno costruito, ed ottengono piena vittoria.

Insomma, Stanlio e Ollio ritornano con una bella favola ad allietare le nostre festività natalizie. Per l’occasione sarà presentato ufficialmente a Troia il progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio” per il recupero delle versioni italiane dei film di Stanlio e Ollio, ideato dal nostro concittadino Enzo Pio Pignatiello, archivista ed esperto di vecchio cinema comico, assieme allo studioso reatino Simone Santilli, in partnership con la Cineteca del Friuli, il Festival I 1000 occhi di Trieste, l’Istituto cinematografico dell’Aquila La lanterna magica, il Cinema Etrusco di Tarquinia e con il periodico indipendente di cultura e informazione cinematografica «Diari di Cineclub».

Alla proiezione del film “Il villaggio incantato” seguirà anche la presentazione della monografia Atollo K: l’isola della presunta felicità. Laurel e Hardy nel loro ultimo film insieme. Con la sceneggiatura inedita di Piero Tellini (Pioda Imaging Editore, 2019), curata da Enzo Pio Pignatiello, con raccolta di contributi e saggi di Sergio M. Grmek Germani, Maurizio Nichetti, Simone Santilli, Andrea Benfante. L’evento è ad ingresso gratuito ed il ricavato della vendita del volume sarà per metà utilizzato per finanziare il progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio” e per metà devoluto a sostegno della Fondazione Bambino Gesù Onlus di Roma, nel 150° anniversario dalla fondazione dell'Ospedale Pediatrico.