Uno stage di dizione per ritrovare l'eleganza della parola: Maurizia Pavarini protagonista a Foggia

Acquisire l’eleganza della parola con spontaneità e leggerezza è il risultato che tutti possono raggiungere. L’iniziativa è rivolta a chi voglia scoprire i colori della propria voce, acquisire nuove tecniche per migliorarne l’uso e renderla più musicale.

Dizione, ortoepia, fonetica, articolazione ed uso dei suoni, letture oggettive, soggettive e d’atmosfera, sono i principali argomenti oggetto di un lavoro gradevole e divertente che potrà risolvere quei fastidiosi difetti di pronuncia che spesso ci condizionano nella vita quotidiana ed in quella professionale. Obiettivi: correggere le inflessioni di pronuncia regionale, potenziare ed abbellire la voce, migliorare l’espressività vocale, attraverso esercitazioni di auto correzione individuale e di gruppo e test di pronuncia personalizzata.

Previsti 8 incontri con frequenza settimanale, il venerdì dalle ore 19,30 alle ore 21,00. Al termine il rilascio dell’attestato di frequenza valido anche ai fini del credito scolastico. Docente Maurizia Pavarini, musicista, esperta di dizione e fonetica, brillante interprete di numerose pièce in teatro, speaker in documentari e pubblicità con esperienza radiofonica in Rai.

Info: Centro di Ricerca Teatrale & di Cinematografia La Bottega dell’Attore-Teatro Studio

Dauno, Viale Cristoforo Colombo 175 - 71121 Foggia - Tel. 320 4942174

teatrostudiodauno@gmail.com - www.teatrostudiodauno.com -

www.facebook.com/labottegadellattore.tsd/