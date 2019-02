All'Officina Teatrale un corso di yoga per il training dell'attore

Si terrà sabato 2 marzo 2019 l'incontro di Yoga per il training dell'attore condotto da Gabriella Maestri. A partire dalle ore 17, presso l'Officina Teatrale in via Campanile 5 a Foggia, lo stage proporrà un percorso di educazione mentale per vivere nel momento del presente, nel qui e ora, rendendoci consapevoli dei movimenti del corpo e del respiro. Il potenziamento della forza, stabilità de equilibrio, fisici e psichici, affineranno la propriocezione e la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio, condizione indispensabile al lavoro dell'attore. Lo stage, a numero chiuso, precederà gli altri incontri previsti per il training dell'attore, dallo stage di scherma a quello di tiro con l'arco. Info: tel: 338 3867660 Facebook: officinateatrale1 www.officinateatrale.it