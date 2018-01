Winter Jazz Festival, Spot Quartet in concerto a San Severo

Sarà il primo grande ed atteso appuntamento dell'anno 2018 del SAN SEVERO WINTER JAZZ FESTIVAL al Caffè Tra Le Righe@Spazio Off in collaborazione con l’Associazione Amici Jazz San Severo.

Come ogni anno e per ogni edizione del San Severo Winter Jazz Festival, l’Associazione Amici Jazz San Severo con il direttore artistico Antonio Tarantino prestano particolare attenzione al Jazz Made In Puglia.



E’ la volta dello storico quartetto " S P O T " che nasce dalla collaborazione decennale fra due straordinari musicisti: MICHELE DI MONTE (batteria) e PAOLO MAGNO (chitarra), esordendo nel 2007 con la realizzazione del bellissimo omonimo album “Spot”.



SPOT QUARTET

Paolo Magno: guitar

Francesco Lomangino: tenor & sopr. sax

Bruno Montrone: hammond

Michele Di Monte: drums

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/ZqpydZatK-A



MICHELE DI MONTE,

uno dei più affermati batteristi del panorama jazz pugliese, e non solo, si dedica allo studio della batteria e delle percussioni sin da giovanissimo. Dopo gli studi classici, si dedica alla ricerca e all'evoluzione dello strumento, interscambiando esperienze con batteristi italiani e stranieri.



Numerose le collaborazioni con Musicisti di forte spessore artistico, come Irio De Paola, Tony Scott, Urbie Green, Enrico Granaffei, Joy Garrison, Cristal White, Zenobio Carmelo Alfano, Dick Halligan, Neiva Veiva, Teixeria Domingos, Franco Cerri, Bruce Johnson, Kile Gregory, Tiziana Ghiglioni, Guido Di Leone, Vito Di Modugno, Rocco Zifarelli, Joice Yuille, Joe Pisto, e molti altri.



Attualmente svolge una intensa attività concertistica in Italia e all'estero e numerose sono le incisioni discografiche sia come leader che da sideman.

Tra queste ultime, da ricordare quelle a firma del nostro concittadino MASSIMO CARAFA:

APAZ del 1996 con la partecipazione straordinaria di Tiziana Ghiglioni e JAZZANGO del 2000.



Dal 1986 insegna batteria presso la scuola di musica il Pentagramma a Bari ed è proprio in questa città che esercita un'intensa attività di promozione e diffusione della cultura jazz mediante l'organizzazione e la conduzione di jam session in vari locali dove partecipano professionisti e buona parte dell'underground musicale barese.



PAOLO MAGNO,

chitarrista classe 1969, intraprende gli studi musicali giovanissimo presso la scuola di musica Il Pentagramma di Bari con il maestro Guido Di Leone e perfeziona la formazione jazzistica collaborando con vari musicisti tra i quali Davide Santorsola e Franco Cerri.

Segue numerosi corsi e seminari didattici con Franco Cerri, Dado Moroni, Bobby Durham, Roberto Gatto, Irio De Paula, Stochelo Rosemberg, Mike Moreno.



Partecipa nel 2001 e nel 2003 al Baronissi jazz festival.

Condivide esperienze musicali con rinomati musicisti quali: Guido Di Leone, Paola Arnesano, Michele Di Monte, Marco Sannini, Giuseppe Bassi, Vito Di Modugno, Franco Cerri, Tomaso Lama, Laurent Felipe.

Dal 2004 insegna chitarra presso la scuola di musica Il Pentagramma di Bari. Svolge attività concertistica in vari jazz club pugliesi.



SPOT QUARTET propone un repertorio ricercato della famosa epoca dell’ hard bop e del soul jazz con composizioni di Hank Mobley, Benny Golson, Miles Davis ed altri, con l’aggiunta di brani originali.



Al sax tenore FRANCESCO LOMANGINO

uno dei sassofonisti più interessanti del panorama italiano. Un musicista che trova nell’improvvisazione una certa libertà di comunicazione, sempre alla ricerca di uno stile, nonché di una sonorità personale.



All’organo hammond, il giovane ma già conosciutissimo sia in italia che all’estero:

BRUNO MONTRONE - già ospite del San Severo Winter Jazz Festival con il travolgente ed indimenticabile "Black Out" di Fabio Morgera & Gaetano Partipilo.



Il giovane e talentuoso pianista, organista e compositore jazz formatosi nella scena jazz barese è ormai impegnato in pianta stabile nei più prestigiosi club inglesi. Spicca per raffinatezza improvvisativa, che lo rende capace di rielaborare le proprie influenze musicali (Bill Evans, Kenny Barron, McCoy Tyner) con il proprio carattere brillante ed una personalissima sensibilità armonica e melodica.

Barese di nascita e cosmopolita per cultura ha maturato negli anni numerosissime esperienze in Italia e all’estero tra le quali spicca quella a Londra con i migliori jazzisti del panorama britannico e le esibizioni nei più prestigiosi club d’Oltremanica. Dal 2010 è componente del quartetto di Renato D'Aiello che ogni lunedì cura la serata del «Ronnie Scott» di Londra“ Ha suonato in situazioni occasionali o in Jam Session con: Renato D'Aiello, Gianni Basso, Enrico Rava, Michele Hendriks, Barend Middlehoff, Anne Ducros, Roberto Ottaviano, Bob Durham, Giuseppe Bassi, Michele Di Monte, Rocco Zifarelli, Guido Di Leone, Mimmo Campanale.



Dal 2007 è docente di pianoforte presso la scuola di musica "Il Pentagramma", diretta da Guido di Leone.

Dal 2008 è pianista accompagnatore al Spoleto Jazz Workshop guidato da Michele Hendriks, Renato Chicco, C.J.Everett, Harold Danko.



Con queste nostre eccellenze pugliesi sarà un concerto che consiglio di non perdere.



Info e Prenotazioni:

348 04 22 174 - ASSOCIAZIONE AMICI JAZZ SAN SEVERO

342 10 38 402 - CAFFE' TRA LE RIGHE@SPAZIO OFF





Antonio Tarantino

Direttore Artistico San Severo WJF

Gallery