A Foggia riecco 'Perché è normale essere speciali"

Domenica 27 maggio torna a Foggia l’appuntamento con “Perché è normale essere speciali”, la manifestazione sportiva dedicata all’inclusione delle persone con disabilità e alla promozione degli sport paralimpici. La 3^ edizione dell’evento - organizzato dall’Officina Staffiero in collaborazione con la FISDIR Puglia, Ce.Se.Vo.Ca. e Ortopedia Landi, con il patrocinio di Comune di Foggia, Comune di Stornarella, CIP Puglia, AICS Foggia e Cus Foggia - sarà presentata in conferenza stampa a Foggia martedì 22 maggio alle 11 nella Sala Giunta di Palazzo di Città.

Dopo i saluti del Sindaco di Foggia Franco Landella, ad illustrare le tante novità, gli ospiti speciali e il programma della terza edizione dell’evento saranno: il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Puglia Giuseppe Pinto, l’assessore comunale nonché presidente del Centro Universitario Sportivo – Cus Foggia Claudio Amorese, l’ideatore della manifestazione Nicola Staffiero e il responsabile comunicazione dell’evento Francesco Gasbarro. “Perché è normale essere speciali” si svolgerà presso il Cus di Foggia (sito in via Napoli 109), location riconfermata per sottolineare l’importanza di collaborare con i diversi enti che promuovono lo sport e per lanciare il segnale che uniti si va lontano, a prescindere dai loghi e dai colori. Protagonisti della giornata saranno gli oltre 200 ragazzi “speciali” che potranno divertirsi e avvicinarsi alle diverse attività sportive – tra cui gare di velocità, lancio del Vortex, triangolare di calcetto - e tutti i “normodotati” che vorranno cimentarsi con le più svariate discipline paralimpiche per capire quanto è difficile eccellere in queste specialità. Inoltre quest’anno all’interno dell’evento si svolgerà il campionato regionale FISDIR di Basket per persone con disabilità.