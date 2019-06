Foggia in trepida attesa: oggi arrivano le spoglie di S. Bernardette e il simulacro della Madonna di Lourdes

Giungeranno questo pomeriggio a Foggia, intorno alle 18, le spoglie di Santa Bernardette e il simulacro della Madonna di Lourdes, che raggiungeranno la Basilica Cattedrale attraverso il seguente itinerario: Via Napoli – Via Vittime Civili – C.so Giuseppe Garibaldi – Via Duomo – P.zza del Lago – P.zza Pericle Felici – P.zza Francesco de Sanctis

Il capoluogo dauno le accoglierà dal 17 al 20 giugno in occasione dei 175 anni dalla nascita e i 140 anni dalla morte della santa francese, alla quale apparve per la prima volta la Madonna, l’11 febbraio 1858.

Tre i “luoghi simbolo” che ospiteranno le reliquie per la venerazione di S. Bernadette: la Basilica Cattedrale, chiesa madre della diocesi e cuore della città; il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, centro di cura e di sollievo per i malati oltre che di formazione scientifica per tanti giovani prossimi medici e infermieri; la Parrocchia B.M.V. del Rosario, sita in via A. Guglielmi, 8/a

Le reliquie di S. Bernadette, segno di speranza e di conforto per tutti i malati, saranno presenti agli Ospedali Riuniti di Foggia nella giornata di mercoledì 19 attraverso il seguente itinerario: P.zza Francesco de Sanctis – P.zza Percile Felici – P.zza Lago – Via Duomo – C.so Giuseppe Garibaldi – Via Pasquale Fuiani – P.zza Aldo Moro – Via Pietro Nenni – V.le Luigi Pinto – Ospedali Riuniti (stabilimento Maternità) e programma: ore 8.30: Arrivo delle reliquie e breve momento di preghiera sul piazzale antistante il plesso Maternità; ore 9.00: Celebrazione di accoglienza delle reliquie e della statua pellegrina presso la Cappella “San Giovanni Di Dio”; ore 10.30: Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes nei reparti di Oncologia e di Pediatria; ore 16.30: Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes nel reparto di Neuropsichiatria Infantile; ore 17.30: Incontro con tutti gli operatori sanitari nella Cappella “San Giovanni Di Dio”; ore 18.30: Celebrazione Eucaristica; ore 19.45: Liturgia di congedo e partenza delle reliquie e della statua pellegrina verso la Parrocchia B.V.M del Rosario attraverso il seguente itinerario: Ospedali Riuniti – V. le Luigi Pinto – Via Martiri di Via Fani – Via Napoli –V.le Ofanto – V.le Michelangelo – Via A. Guglielmi – Parrocchia B. V. M. del Rosario.

“La permanenza per un giorno delle reliquie di S. Bernadette agli “Ospedali Riuniti” di Foggia ha suscitato grande entusiasmo nella Direzione Strategica - ha commentato il Dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale del Policlinico di Foggia. Mentre numerosissimi pellegrini si recano a Lourdes per venerare la Vergine Maria apparsa alla fanciulla Bernardette, questa volta la statua pellegrina del santuario di Lourdes e le reliquie della Santa saranno presenti a Foggia e, in particolare, presso la nostra Azienda Ospedaliero – Universitaria. L’evento sta a rappresentare la grande sensibilità che gli “Ospedali Riuniti” dimostrano quotidianamente nell'assistere i pazienti sotto tutti gli aspetti, anche con la cura e l’assistenza spirituale.”