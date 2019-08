L'uomo e il genio: debutta a Foggia lo spettacolo su Leonardo Da Vinci con Giorgio Marchesi

Debutta in Puglia il nuovo progetto dell'autrice, regista e produttrice salentina Alessandra Pizzi dedicato al genio di Leonardo da Vinci.

E' l'attore bergamasco Giorgio Marchesi a farsi interprete del suo "Leonardo... l'uomo nuovo", una lettura scenica che pone al centro del racconto l’uomo, prima ancora che l’artista e lo scienziato. Lo spettacolo si prepara a debuttare mercoledì 7 agosto a Foggia, nel Giardino del Museo di Storia Naturale (Viale Giuseppe di Vittorio, 31), poi poi giungere giovedì 8 agosto a Brindisi e infine a Lecce il 9 agosto, sempre con inizio alle 21.00 (ingresso 20.30). Ad ospitare l’evento sono siti storici e di pregio culturale ed artistico.

Il testo di Valeria Arnaldi e Alessandra Pizzi parte dal racconto di un’infanzia, prova a raccogliere le immagini di quella campagna toscana in cui Leonardo bambino gioca e impara, indaga sul rapporto con sua madre: la giovane Caterina, dalla quale viene separato troppo presto. Persino Freud dirà che la conoscenza di Leonardo non può prescindere dall’analisi del rapporto con la madre. A lei Leonardo dedica i suoi prodigi da bambino, ai suoi occhi offrirà i successi di una vita, e al suo sorriso dedicherà il suo ultimo pensiero.

Leonardo, bambino prima, uomo dopo, si muove in primo piano e lascia dietro a se ciò per cui tutto il mondo ne riconosce il portento: opere, scritti, disegni, invenzioni e macchine, raccontati in questo caso dalle “immagini” e dalle coreografie di Marilena Martina. “Artista, scienziato, inventore, scrittore… genio, ma soprattutto uomo. Il Leonardo a cui ho pensato si muove da Vinci e raggiunge Firenze", dichiara Alessandra Pizzi. "La sensazione che avrà avuto sarà quella di un giovane d'oggi che lascia la provincia per trasferirsi in una capitale. Arte, pensiero, cultura, Firenze era il Mondo. E Leonardo è li. Firenze è il Rinascimento, che senza Leonardo non sarebbe potuto essere. Mentre il mondo nuovo si muove intorno, Leonardo è non solo protagonista, ma artefice di quel cambiamento. L'Uomo nuovo, al centro di un Mondo Nuovo, e da quel centro si spinge oltre a superane i confini. Volevo raccontare l'Uomo, senza il quale non è possibile comprendere l’opera”.

"Abbiamo cercato di capire quali caratteristiche di Leonardo appartengono o possono appartenere all'uomo di oggi. Quindi come ha vissuto le speranze, i sogni, le emozioni, le sconfitte", dice Giorgio Marchesi. "Sentire le pulsioni che lo animarono tutta la via e gli insegnamenti involontari che ci ha lasciato: il rapporto con la realtà (soprattutto oggi che viviamo nel virtuale), la curiosità e l'idea di poter superare ogni confine. Leonardo è un mondo da scoprire, geniale e contraddittorio. Per cui ha qualcosa in comune con tutti".

Quello con "Leonardo... L'uomo nuovo" è il secondo appuntamento della rassegna 'Metti un libro a teatro' organizzata dalla 'Ergo sum Produzioni' di Alessandra Pizzi, con l’intento di realizzare una rete tra teatri, biblioteche e luoghi della cultura dei comuni pugliesi interessati nella messa in scena di grandi classici della letteratura o, come in questo caso, di eccellenti uomini che hanno inciso nella storia mondiale, sempre avvalendosi di interpreti di fama internazionale. La rassegna è inserita, tra l’altro, all’interno del calendario di eventi dal titolo “MUSE MUSEI MUSICHE” della rete dei Poli biblio-museali della Regione Puglia.