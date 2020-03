Sostituzione spettacolo per la stagione di prosa “Per chi suona la sveglia” al teatro "L. Dalla" di Manfredonia

Lo spettacolo “Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna” in programma venerdì 6 marzo al Teatro “L. Dalla” di Manfredonia, all’interno della stagione di prosa “Per chi suona la sveglia” - realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con la compagnia Bottega degli Apocrifi - è stato annullato su richiesta della compagnia ospite Tranvia Teatro che, a causa delle misure cautelative dettate dal contenimento del coronavirus, non avrebbe certezza dei tempi per raggiungere l’Italia e per rientrare successivamente presso la propria sede.

A sostituire lo spettacolo della compagnia spagnola sarà “Quando l’Amore è troppo… Storie di Santi, Soldati e Pellegrini” in programma sabato 14 marzo alle ore 21.00 (una coproduzione Bottega degli Apocrifi e Festambiente Sud). «La sostituzione è assolutamente indipendente dalla nostra volontà - afferma Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, che ha fortemente voluto l’inserimento in cartellone di Tranvia Teatro - tuttavia siamo già a lavoro per portare lo spettacolo in Italia nella prossima stagione».

BIGLIETTI: I SETTORE intero € 14,00 / ridotto € 12,00 – II SETTORE intero € 12,00 / ridotto € 10,00 – GALLERIA intero € 10,00 / ridotto € 8,00. Under 19 (II settore + galleria € 7,00). La biglietteria del Teatro “Dalla” sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 18 alle 20. Sabato 14 marzo dalle ore 17. INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Comunale Lucio Dalla / Botteghino 0884.532829 | 335.244843. Biglietti on line www.vivaticket.it INGRESSO PUBBLICO ore 20.30. INIZIO SPETTACOLO ore 21.00.