Un solstizio d’estate speciale a Castel Fiorentino

Prosegue il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere con il secondo appuntamento delle visite/evento della tipologia ‘Passeggiate sotto le stelle’, passeggiate culturali che invitano a scoprire e a gustare lentamente il fascino nascosto di alcuni luoghi dell’Alto Tavoliere, itinerari inediti rivolti sia ai turisti che ai cittadini a cui si offre la possibilità di ‘sentire con occhi diversi’ e riscoprire i propri luoghi. Giovedì 21 giugno, a partire dalle ore 20.15, si svolgerà a Castel Fiorentino, la visita/evento “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Solstizio a Castel Fiorentino”.

Siete invitati ad una serata magica, ad un viaggio indietro nel tempo, all’unione tra sole e luna in una cornice spettacolare. Tutte queste suggestioni sono racchiuse in un solo evento e sarà il nostro modo per dare il benvenuto all’estate. Per il giorno più lungo dell’anno le streghe ci condurranno fino in cima alla rocca di Castel Fiorentino tra narrazioni, erbe magiche, percorsi teatralizzati, musica, danza e simboli della notte di San Giovanni. Dalle tenebre verranno fuori, tra le rovine archeologiche, i personaggi del passato raccontando storie di re, di amori impossibili, di desideri mai realizzati. Preparatevi a non essere solo spettatori questa volta, ma lasciatevi coinvolgere dalla notte del solstizio d’estate!

La partecipazione all’evento è gratuita. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione sabato 16 e domenica 17 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, da lunedì 18 a mercoledì 20 giugno dalle 16.00 alle 20.00.