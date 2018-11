A Foggia la solennità della Mater Purissima 2018

Per condividere la gioia della festa della Mater Purissima, la Comunità del Seminario di Foggia è lieta di accogliere, ogni giorno, i fratelli e le sorelle di ciascuna vicaria o realtà ecclesiale della Diocesi per condividere la celebrazione eucaristica alle ore 18.30. A seguire un semplice momento di festa.



PROGRAMMA SOLENNITA' MATER PURISSIMA 2018



12 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura della Vicaria di San Marco in Lamis



13 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura della Vicaria di Foggia Centro



14 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura della Vicaria di Foggia Sud



15 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura della Vicaria di Foggia Nord



16 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura della Vicaria Subappennino



17 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura dei Consacrati della Diocesi



18 NOVEMBRE

Ritiro spirituale dei Seminaristi



19 NOVEMBRE

ORE 18:30 Animazione a cura delle realtà ecclesiali appartenenti alla Consulta Diocesana delle Associazioni Laicali



20 NOVEMBRE

ORE 20:30= Fiaccolata in onore della Mater Purissima dal Piccolo Seminario al Seminario Diocesano.



ORE 21:30= Veglia Vocazionale ed Adorazione per tutta la notte.



21 NOVEMBRE= SOLENNITA' MATER PURISSIMA

ORE 08:00 = Lodi Mattutine



ORE 15:30 = Torneo di Calcetto



ORE 18:45 = Rosario Vocazionale



ORE 19:30 = Celebrazione Eucaristica presieduta da S.Ecc.za Rev Mons. Vincenzo Pelvi



A SEGUIRE FESTA INSIEME