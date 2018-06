Dagli youtuber Sofì e Luì al ballerino di ‘Amici’ Bryan Ramirez: grande weekend al GrandApulia

Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte ‘Sofì e Luì - Me contro Te’, sono i fidanzati più popolari della rete e saranno ospiti del GrandApulia sabato 23 giugno dalle 14.00 (piazza centrale del centro commerciale) per il firmacopie di “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”, un activity book edito da Mondandori Electa. Le star del web, 26 anni lui e 21 lei, hanno iniziato la loro carriera insieme nell’ottobre del 2014, e in quattro anni hanno totalizzato numeri importanti: 4 milioni di followers, circa 2,5 milioni di iscritti al loro canale YouTube e una programmazione su YouTube che si attesta sul milione di visualizzazioni per ogni contenuto. I video di Sofì e Luì, protagonisti anche della serie tv ‘Like Me!’ su Disney Channel, raccontano le avventure di tutti i giorni con un linguaggio fresco, pulito e privo di parolacce adatto ad un pubblico di bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni.

Per incontrarli sarà necessario essere in possesso del libro, già acquistabile presso la libreria Giunti al Punto o l’Ipercoop del Centro Commerciale, e del pass che sarà consegnato al momento dell’acquisto fino al 19 giugno. Chi invece avrà comprato il libro altrove avrà comunque diritto ad un pass che potrà essere ritirato presso un apposito desk collocato nella piazza centrale del GrandApulia nei seguenti orari e giorni: mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 giugno dalle 15.00 alle 20.00, mentre sabato 23 giugno dalle 10.00 alle 15.00. Il pass non sarà necessario per i disabili che dovranno essere comunque in possesso del libro. A loro sarà riservata un’area del sottopalco con accesso indipendente.

Il week end del Grandapulia proseguirà domenica 24 giugno con il gran finale di “Dance for love”, l’evento che ha visto sfidarsi per due settimane oltre 30 scuole di danza di Puglia e Basilicata per aiutare le associazioni che operano nel sociale. A giudicare i finalisti e a decretare il vincitore della gara sarà Bryan Ramirez, ballerino dell’ultima edizione di “AMICI’.