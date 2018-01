Skin a Foggia: all'Histoire dj set live della celebre voce degli Skunk Anansie

All’Histoire di Foggia, un appuntamento firmato Skin, celebre voce degli Skunk Anansie e protagonista nel locale di Segezia. La serata – promossa da Bellavita eventi con la collaborazione di Jubel experience – è in programma il 27 gennaio 2018, con un dj set live che si preannuncia carico di energia. Artista di fama mondiale per il pubblico della nostra terra e per via delle molteplici richieste dai paesi fuori regione, si è attivato anche il circuito Bookingshow, sia on line che nei bar e tabacchi convenzionati.