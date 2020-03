"Siamo tutti un po' Fantozzi" al Piccolo Teatro, il nuovo spettacolo con la coppia Conticelli-La Cecilia

Dal 7 al 22 marzo ogni sabato e domenica al Piccolo Teatro andrà in scena “Siamo tutti un po' Fantozzi”, il nuovo spettacolo di Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, scritto da Sandro Simone.

Lo spettacolo prende spunto dalla considerazione che, nella nostra vita, siamo tutti il Fantozzi bistrattato da qualcuno e il Megadirettore che maltratta qualcun altro. Questo accade anche con Fabio e Dino, due vecchi amici che si ritrovano quando Fabio torna a Foggia da Londra, dove ha lavorato facendo le pulizie in un importante teatro inseguendo il sogno di diventare attore. Dino invece ha smesso di essere un sognatore ed è diventato direttore di una banca, ma passa il tempo a cercare un modo di avvicinare Mariella, la ragazza di cui è innamorato, e ad evitare le ire del Megadirettore che dalla sede centrale della sua azienda lo tartassa con le sue continue richieste.

Dopo essersi ritrovati Fabio e Dino decidono di passare una giornata insieme facendo un giro in bici sui Monti Dauni per raggiungere un comune dalla Provincia dove si svolge un Festival e che riserverà loro un strana sorpresa. Altra particolarità dello spettacolo sarà che agli sketch, che andranno in scena, si affiancheranno alcune scene girate in esterna e che verranno proiettate in sala.

In scena Fabio Conticelli e Dino La Cecilia sono accompagnati da Sarah Panessa e Vincenzo Russo. Il testo è di Sandro Simone, il tecnico luci è Pasquale Mongiello, il tecnico di scena è Ciro Marchetti, il sound e video designer è Paolo Citro, trucco e parrucco sono a cura di Gamax Academy, il video è di Giuseppe Pirro e le foto di scena di Mariano Russo.