Successo di 'Shopping in Lucera': i commercianti donano 2mila euro alla Caritas

Fare shopping nella città di Lucera non solo è bello ed aiuta l’economia locale, ma serve anche a fare concreta solidarietà a favore dei più bisognosi. Una donazione di 2.000 euro alla Caritas è infatti il primo importante risultato conseguito grazie al successo che sta riscontrando l’iniziativa “Shopping in Lucera”, promossa dall'11 novembre 2017 dai commercianti locali,al fine d’incentivare il commercio nei negozi cittadini.



Nel periodo che va dalle festività natalizie all’Epifania, sono stati numerosi i consumatori, lucerini e non solo, che hanno scelto le attività commerciali del centro cittadino, dando in questo modo un concreto sostegno all’economia locale, soprattutto a quei piccoli commercianti che stanno combattendo una difficile battaglia contro lo strapotere dei grandi centri commerciali. “Come segno di gratitudine ed apprezzamento nei confronti di questi cittadini” e per dare anche una valenza sociale all’iniziativa, il comitato promotore di ‘Shopping in Lucera’ ha deciso quindi di donare 2.000 euro alla Caritas della Diocesi Lucera-Troia, che è da sempre impegnata su tutto il nostro territorio per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, con particolare attenzione agli ‘ultimi’ della società.



E’ una scelta fortemente voluta dai promotori di “Shopping in Lucera” perché testimonia la solidarietà e la generosità di cui sono capaci gli operatori commerciali Lucerini. Per questi motivi, gli organizzatori invitano i consumatori di Lucera e di tutta la provincia a continuare a fare acquisti in tutte le attività commerciali lucerine ed a partecipare, in maniera sempre più massiccia, all’iniziativa che proseguirà ancora per alcuni mesi.



In base al concorso “Shopping in Lucera”, che avrà termine il 16 giugno 2018, ai consumatori che spendono nelle 167 attività commerciali aderenti all’iniziativa, vengono consegnati (in proporzione alla spesa) i biglietti per partecipare all'estrazione finale, che si terrà in Piazza Duomo, il 17 giugno 2018 alle ore 20, che prevede, come primo premio, un’autovettura Fiat 500 e premi successivi in buoni spesa da 2.000, 1.500, 1.000 e 500 euro.