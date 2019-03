“Shakespeare in dream – L’isola magica”, l’incredibile spettacolo di danza aerea della compagnia ResExtensa

Danza, musica, parole e volo per raccontare la storia di personaggi che da più di 400 anni incantano i lettori del mondo intero. Venerdì 8 marzo va in scena al Teatro “L. Dalla” di Manfredonia - all’interno di “Peso Piuma”, la stagione di prosa 2018/19 della Città di Manfredonia realizzata in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese e con la compagnia Bottega degli Apocrifi - “Shakespeare in dream - L’isola magica”. Il fascino e la magia della danza aerea, insieme a parole, musica e teatro, regaleranno agli spettatori un’emozione indimenticabile. “Shakespeare in Dream” intreccia i versi del Bardo con un testo originale di Selene Favuzzi, con le musiche oniriche del Maestro Luigi Maiello, e con le coreografie elegantissime e potenti di Elisa Barucchieri, interpretate dalla Compagnia di danza aerea ResExtensa. Shakespeare ricorre a personaggi magici in varie delle sue opere: le tre streghe di Macbeth, lo spirito Ariel, il mago Prospero, il folletto Puk, la strega Sycorax e la fata Titania - che popoleranno Shakespeare in Dream - sono fra le figure più indimenticabili e straordinarie del drammaturgo inglese e, dopo 400 anni, continuano ancora ad affascinare un pubblico di tutte le età. L’Uomo, il piccolo essere colmo di emozioni, passioni e fragilità, ha bisogno del magico: aiuta a sopportare, aiuta a comprendere, aiuta a dare senso, meraviglia e importanza alla vita. Lo spettacolo è rappresentato in doppia lingua, giocando tra la parola poetica di Shakespeare e la potenza e immediatezza della lingua madre del pubblico grazie all’anima italoamericana della danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri, artista di fama internazionale ha fatto della Puglia la sua terra d’elezione. Trucco e body-painting Nouvelle Estetique, con Elisa Barucchieri, Teri Demma, Lucia Della Guardia, Nico Gattullo, Francesco Lucarelli, Mariangela Massarelli, Anna Moscatelli, Paolo Proietti.

BIGLIETTI: I SETTORE intero € 15,00 / ridotto € 13,00 | II SETTORE intero € 13,00 / ridotto € 11,00 | GALLERIA intero € 11,00 / ridotto € 9,00. SPECIALE UNDER 19 € 7,00 La biglietteria del Teatro “Dalla” è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo dalle ore 17. Promo “Shakespeare in dream”: https://bit.ly/2GLlIpf INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Comunale Lucio Dalla / Botteghino 0884.532829 | 335.244843 www.bottegadegliapocrifi.it Ufficio Cultura Comune di Manfredonia 0884.519710 www.comune.manfredonia.fg.it Biglietti on line www.vivaticket.it | www.teatropubblicopugliese.it

INGRESSO PUBBLICO ore 20.30.

INIZIO SPETTACOLO ore 21.00.

