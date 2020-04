Un invito a "sfoggiare il buonsenso": ecco la nuova iniziativa di partecipazione online lanciata da Parcocittà

La famiglia di Parcocittà resta più unita che mai e lo fa attraverso foto e video in cui tutti potranno mostrare il proprio passatempo casalingo preferito; le attività del quotidiano; compagni e familiari con cui si sta condividendo la quarantena; amici a 4 zampe; o semplicemente foto e video con i vostri sorrisi; le vostre facce buffe; i vostri messaggi di speranza e solidarietà; o i vostri spunti e consigli per non annoiarsi investendo bene il tempo trascorso tra le mura domestiche.

In linea con l'hashtag nazionale #iorestoacasa, Parcocittà lancia la challenge "#sFoggiailbuonsenso - E tu? Che fai mentre resti a casa? Partecipare è semplice: basta inviare una foto o un breve video (di 1 minuto al massimo) sulla chat messenger (il servizio messaggeria di facebook) di Parcocittà. Verranno pubblicati sul canale social per una rassegna quotidiana della grande famiglia del parco che si stringe di più, seppur a distanza, nei momenti del bisogno.

"Un modo simpatico e divertente per continuare ad essere comunità in un periodo così particolare e per tenersi compagnia attraverso la nostra piattaforma assaporando il momento in cui torneremo ad abbracciarci e a condividere dal vivo le nostre passioni".