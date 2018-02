Carnevale a Foggia: è tutto pronto per la sfilata delle scuole

È in programma sabato 17 febbraio la sfilata in maschera intitolata 'Storie Animate' ed organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione-Città Educativa del Comune di Foggia, in collaborazione con la Compagnia Teatrale e Musicale foggiana 'Luce in Scena'.

Alla sfilata parteciperanno gli alunni delle scuole “Garibaldi-Alfieri”, “Bovio”, “Alighieri”, “Carmine”, “S. Pio X”, “Pacinotti”, “U. Foscolo”, “S. Ciro”, “Santa Chiara/Pascoli/Altamura”, “San Giovanni Bosco”, “Einaudi”, “Perugini, ma anche alcuni componenti Università del Crocese. All’allestimento ha anche collaborato l’Accademia delle Belle Arti di Foggia.

La sfilata, partirà da Palazzo di Città alle ore 9, percorrendo Corso Garibaldi, via Dante, Corso Cairoli, Corso Vittorio Emanuele e via Duomo con l’arrivo in piazza De Sanctis, dove i ragazzi assisteranno ad uno spettacolo di attrazione circense ed alla tradizionale rottura della Pentolaccia.