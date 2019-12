Seven Days Sting Project 4et in concerto

"Seven Days Sting Project 4et" nasce dalla passione comune di quattro musicisti per Sting. Un viaggio nella lunga discografia di Sting passando da quella con i Police a quella da solista, viaggio che percorrerà i grandi classici e brani riarrangiati in una chiave del tutto innovativa. La formazione è composta da quattro elementi.

Alla voce Damiano Ruggiero, alle chitarre Matteo Perla, alla batteria Tiziano La Torre e all basso Lello Blues.