Cinque scuole di Torremaggiore partecipano alla settimana del Donacibo

Dal 25 Marzo al 30 Marzo 2019 si svolgerà nelle scuole di Torremaggiore e della provincia di Foggia che aderiscono all’iniziativa, la settimana del Donacibo organizzata dall’Associazione San Cristoforo di Torremaggiore in collaborazione con la Federazione Banchi di Solidarietà.

All’invito di sperimentare insieme che donare sé, cioè amare gratuitamente è ciò che dà gioia, hanno risposto oltre 2500 studenti. Attraverso un gesto semplice come il portare dei generi alimentari non deperibili, frutto di qualche loro rinuncia, al punto di raccolta nella loro scuola, diventeranno protagonisti di questa verifica. Il cibo donato verrà poi distribuito alle oltre 150 persone assistite a Torremaggiore ed in alcuni paesi limitrofi, quali San Severo e Sannicandro Garganico.

Elenco scuole partecipanti all'iniziativa

1) I.S.SS. FIANI LECCISOTTI, VIA S. ESCRIVA' N.2 –TORREMAGGIORE. Insegnante referente Rosa Gravina;

2) SCUOLA MEDIA STATALE "PADRE PIO" , VIA P.NENNI TORREMAGGIORE, insegnanti referenti , Di Nonno, Palmisano, Leone, Grieco; in succursale ai proff. Ercolino, Ametta, Zannotti, Giovanna

Ciaccia e Micaela Padova;

3) 1° CIRCOLO DIDATTICO S.G. BOSCO, VIA SACCO E VANZETTI - TORREMAGGIORE. Insegnante referente Raffaella Maffeo, Maria Di Corso;

4) 2° CIRCOLO DIDATTICO "E.RICCI" , VIA A. DE GASPERI TORREMAGGIORE. Insegnante referente Antonietta Villani;

5) IS.SS De Rogatis Fioritto SANNICANDRO GARGANICO.Insegnante referente Anna Ciaccia.