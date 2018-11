Adolescenti e adulti contro la violenza, a Parcocittà la Settimana dei Diritti

Difendere i Diritti di adolescenti e adulti contro la violenza. Parcocittà promuove una serie di manifestazioni in occasione della Settimana dei Diritti 2018, promossa ogni anno per affermare l’importanza di tutelare ogni fascia d’età contro i soprusi e forme di maltrattamento della persona.

Si comincia martedì 20 novembre alle ore 16 con Lettura animata “Diritti per tutti” a cura della Piccola Compagnia Impertinente (bimbi 3-6 anni). Si prosegue sempre martedì presso il Centro Polivalente, con la presentazione dei libri “Donne di Carta” di Rossella Caso - Progedit Ed., e “Il violoncello di Amir” di Fuad Aziz, Matilda Ed. Presenta Milena Tancredi - Biblioteca provinciale Magna Capitana.

Da non perdere, venerdì 23 novembre alle ore 17.30, il convegno “Il benessere attraverso il Reiki”, a cura di Associazione Sani Stili di Vita, ASI (Settore Arti Olistiche e Orientali), e in programma presso l’Università Popolare SCIVIAS.

Intenso il weekend: sabato 24 novembre alle ore 17 a Parcocittà, “Guardare Oltre” – Strumenti e Tecniche per nutrire Pace e Speranza, dove relazionerà Vito Giannini, Counselor relazionale, domenica, invece, dalle ore 18, Performance teatrale “Stupri impuniti … ma non sempre”, lettura interpretativa di Saviana Scalfi, del Processo per lo stupro di Artemisia Gentileschi e dello Stupro di Franca Rame. A seguire l’inaugurazione mostra fotografica “Donne” di Teresa d'Agnessa.

La manifestazione, promossa da Parcocittà con la Biblioteca Provinciale Magna Capitana, l’AIB, la Casa editrice Matilda e la Coop Alleanza 3.0, ben si coniuga con la mission del Centro Polivalente di Parco San Felice, che tende a promuovere i diritti dei cittadini attraverso la cultura e la partecipazione. Il 20 novembre, come noto, si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione.