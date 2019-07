Sere d'estate a San Severo: il programma degli eventi di luglio

Il Sindaco Francesco Miglio ha ufficializzato i prossimi appuntamenti del composito e variegato cartellone di Sere d’estate 2019, la rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale – assessorato alla cultura per i giorni del mese di luglio.

“Abbiamo programmato una serie di eventi – dichiara il Sindaco Miglio – che accompagneranno le serate dei prossimi giorni per consentire a tutti i nostri concittadini di vivere in sana allegria momenti spensierati. Compatibilmente con le esigenze di bilancio abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di tutti. Spazio alla musica, con serate d’autore, ma anche libri e cultura, eventi per ragazzi ed anziani, tutti ovviamente con ingresso gratuito e negli ambienti più suggestivi della città, come Piazza Municipio, il Chiostro di Palazzo Celestini e la Biblioteca Minuziano. Invito tutti ad essere presenti a cominciare da giovedì 18 luglio con il primo appuntamento e le note dell’Orchestra di fiati “APULIA” diretta dal maestro Ciccone.

Giovedì 18 Luglio 2019 – Ore 20,30 – piazza municipio: La vita è una colonna sonora con l’Orchestra di fiati “Apulia” diretta dal Maestro Antonello Ciccone. Jennifer Pignatelli vocalist; Antonio Carretta tromba.

Venerdì 19 Luglio – Ore 19,30 – Chiostro Palazzo Celestini – E La Chiamano Estate… Tiziana Casieri voce, Sabino Zaccaro sax. A cura Associazione degli Amici Della Musica San Severo.

Lunedì 22 Luglio – ORE 18,30 – Chiostro Palazzo Celestini – Estate Ragazzi – Animazione, giochi e gonfiabili.

Martedì 23 Luglio – ORE 20,30 – Chiostro Palazzo Celestini – Mirella Foschi quartet – Mirella Foschi voce; Salvatore De Iure pianoforte; Nunzio Ferro chitarra; Luciano Pannese contrabbasso; Luigi Capasso batteria.

Mercoledì 24 Luglio – ORE 21,00 – Chiostro Palazzo Celestini – ciak! – ascolta il cinema – con Emilio Tricarico tromba e flicorno e Lea Lallo pianoforte.

Venerdì 26 Luglio – ORE 19,30 – Chiostro Palazzo Celestini – Serata Anziani.

Lunedì 29 Luglio – ORE 20,30 – Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano – Largo Sanità – Il Giardino Dei Libri – Letture animate in giardino – Compagnia Foyer ’97 Teatro.

Mercoledì 31 Luglio – ORE 20,30 – Piazza Municipio – Concerto di musica classica napoletana con Mario Maglione e il suo gruppo.