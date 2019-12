A Lucera serata dantesca con Giorgio Colangeli

Serata Dantesca in Cremeria Letteraria mercoledì 11 dicembre alle 20,30 con un grande e gradito ritorno.

Sarà ospite infatti in Piazza Duomo n. 18 l’attore Giorgio Colangeli, accompagnato dallo scrittore marchigiano Lucilio Santoni, per presentare in dialogo “Il folle volo, da Dante al tempo che verrà”.

A partire dalla lettura della Divina Commedia, di cui declamerà alcuni canti, Giorgio Colangeli – fra i pochi in Italia ad aver imparato l’intera opera dantesca a memoria – e lo scrittore Lucilio Santoni mettono in discussione alcuni luoghi consolidati della nostra cultura. Una critica al nostro tempo, un invito a lasciarci condurre da un pensiero critico che possa illuminare altre prospettive da cui guardare il mondo. Il folle volo segue una vocazione spontanea a camminare seguendo la traiettoria della ragion poetica, cercando di salvare le parole dalla loro esistenza transitoria, per condurle verso ciò che dura nel tempo. Affrontando i temi sensibili del nostro presente (la nascita, la morte, l’etica, la felicità), questo libro ci aiuta ad abitare poeticamente lo spazio e il mondo in cui viviamo.

GIORGIO COLANGELI Dopo aver conseguito una laurea in Fisica nucleare, nel 1974 inizia a lavorare nel teatro. Comincia la sua lunga carriera cinematografica con il film Pasolini. Un delitto italiano (1995) di Marco Tullio Giordana. Con La cena (1998), di Ettore Scola, vince il Nastro d’Argento; poi, con L’aria salata (2006), del regista Alessandro Angelini, vince il David di Donatello 2007 come Miglior attore non protagonista. Dopo la partecipazione ad alcune fiction televisive che rendono noto il suo volto, interpreta Salvo Lima nel film Il divo (2008) di Paolo Sorrentino. Il grande pubblico lo ha visto di recente come uno dei più noti personaggi della fiction Rai Braccialetti Rossi.

È stato protagonista della serie Tutto può succedere. La sua ultima interpretazione è nel film di Gianni Di Gregorio “Lontano lontano” di prossima uscita nelle sale.

LUCILIO SANTONI Scrittore e traduttore, dirige rassegne culturali e collabora con diversi festival letterari. Fra le sue ultime pubblicazioni: Cristiani e anarchici. Viaggio millenario nella Storia tradita verso un futuro possibile (2014); Lavorare sfianca. Ozio creativo per imparare l’arte del vivere (con A. Pertosa, 2017); E poi libri, e ancora libri (da Federico García Lorca, 2017) e Guarire senza dottori. Medicamenti per il corpo e per l’anima (con A. Pertosa, 2018).