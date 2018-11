Il gruppo 'Pizzeche e Muzzeche' ricorda Sante Ruggieri con una serata di beneficenza

Domenica 2 Dicembre alle ore 19.00 si terrà a Vieste, presso la villa comunale, lo spettacolo di beneficenza organizzato dal gruppo Folkoristico Pizzeche & Muzzeche, in memoria di Sante Ruggieri, membro del sodalizio venuto a mancare nel 2012 (nonché fratello del vicepresidente Angelo Ruggieri).

Per l'occasione sarà organizzata una raccolta di contributi ad offerta libera per dei bambini portatori di Handicap. Il gentile contributo ha lo scopo di supportare le famiglie nell'ingente peso economico delle trasferte e dei ricoveri necessari presso centri specializzati per le patologie specifiche e per sostenere il costo delle terapie riabilitative non convenzionabili con i presidi Asl, come per esempio il Crosystem, utile per alleviare l'ipertono muscolare diffuso, tipico delle patologie in questione.