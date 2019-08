Seminario pedagogico "Educare nella consapevolezza"

Creata negli anni Settanta dal medico statunitense Jon Kabat-Zinn per curare lo stress riprendendo le antiche tecniche della meditazione buddhista vipassana, la mindfulness ha incontrato un successo crescente negli ambiti più diversi, compreso quello dell'educazione. Priva di qualsiasi carattere religioso, essa consente di recuperare la capacità di attenzione resa sempre più difficile dalla diffusione di smartphone e social network, ma è anche una via per sviluppare l'intelligenza intrapersonale - la conoscenza e comprensione di sé - e quella interpersonale, la capacità di entrare con l'altro in una relazione non conflittuale né superficiale.

Si parlerà di questo, e non solo, Giovedì 22 Agosto 2019, nel seminario dal titolo “Educare nella consapevolezza – Dialogo, Meditazione ed Educazione”, condotto da Antonio Vigilante, pedagogista e filosofo, autore del libro “A scuola con la mindfulness”, edito da Terra Nuova Edizioni. Vigilante presenterà le pratiche e i problemi di una Educazione Basata sulla Consapevolezza (EBAC), soffermandosi anche sul ripensamento delle idee correnti sull'educazione che essa richiede.

Alla sessione teorica e pratica faranno seguito giochi-esercizi di meditazione per bambini. Sarà possibile scegliere se praticare comodamente seduti su una sedia o appoggiati al suolo con l’ausilio di un supporto. Si consiglia, pertanto, di indossare abiti comodi e di portare con sé un cuscino, un plaid o telo per il lavoro a terra.

Il seminario, gratuito, pur rivolgendosi in particolare a genitori ed insegnanti, è aperto a tutti coloro interessati alla tematica trattata. In considerazione del suo carattere dialogico ed informale, ed in linea con la metodologia del progetto “Felici di Natura”, il seminario si svolgerà sia in outdoor (all'aperto) che in outdoor (al chiuso) ed avrà luogo presso il Centro Polivalente "Parco Città" (Parco San Felice - ingresso lato via Rovelli 7/9, Foggia), dalle ore 17:30 alle ore 20:30.

Durante l’evento, i bambini saranno allietati da letture animate in natura, incentrate sul tema delle emozioni, a cura dell’A.p.S. “Gocce di pensiero”, composta da un gruppo di artiste foggiane impegnate nella diffusione dei differenti linguaggi dell’arte. E’ prevista, inoltre, una merenda “rilassante” a base di pane di grani antichi ed olio di oliva.

Prima e dopo il seminario si raccoglieranno le iscrizioni 2019-2020 al Centro Verde per l’Infanzia “Felici di Natura”, le cui attività di educazione permanente in natura partiranno presumibilmente nel mese di Ottobre. E’ gradita la prenotazione all’indirizzo e-mail: coop.scurpiddu@gmail.com.